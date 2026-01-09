David gegen Goliath im Zoo: Irrer Winzling nimmt es mit tonnenschwerem Koloss auf

Breslau - Ein ungleicher Kampf zwischen Groß und Klein hat einem polnischen Zoo für Furore gesorgt.

Von Angst war bei diesem kleinen Muntjak nichts zu spüren. © Instagram/@zoowroclaw

In einem Gehege des Zoos in Breslau hat ein kleines Muntjak seine Kampfkunst gegen ein 1,7 Tonnen schweres Nashorn unter Beweis gestellt - und dabei ordentlich Eindruck hinterlassen.

Muntjaks stammen aus Asien und gehören der Gattung der Hirsche an. Auf den ersten Blick sehen sie aus, wie Miniatur-Rehe.

Während Muntjaks normalerweise "nur" zwischen 14 und 33 Kilogramm auf die Waage bringen, hat sich dieser kleine Artgenosse nicht von der deutlich höheren Gewichtsklasse seines Gegenübers einschüchtern lassen.

"Jemand hat heute Morgen wohl vergessen in den Spiegel zu schauen", witzelte der Zoo in einem Beitrag auf Instagram. Das dazu veröffentlichte Video zeigt, wie das Muntjak mehrfach mit gesenkten Kopf und den Mini-Hörnern voran auf das Nashorn zustürmte, ja regelrecht die Jagd auf den Koloss eröffnete.

"Wer hätte gedacht, dass so ein Krieger in diesem winzigen Körper steckt?", schrieb der Zoo weiter.