Kuscheltier wird plötzlich zum Kult: Ein einsames Affenbaby sorgt für leere IKEA-Regale
Ichikawa (Japan) - Eigentlich ist "DJUNGELSKOG" nur ein Plüschtier im Regal. Doch jetzt sorgt ausgerechnet ein kleiner Stoff-Orang-Utan von IKEA weltweit für leere Lager - und das wegen des einsamen Affenbabys Punch in Japan.
Der sieben Monate alte Makak Punch aus dem Ichikawa City Zoo nahe Tokio hat das Kuscheltier zu seinem ständigen Begleiter gemacht, wie "The Washington Post" berichtet.
Seit Videos von ihm viral gehen, wie er sich verzweifelt an den plüschigen Orang-Utan klammert, wollen plötzlich Tausende Menschen genau dieses Stofftier kaufen.
In Japan, den USA und Südkorea ist "DJUNGELSKOG" zeitweise ausverkauft. IKEA kündigte bereits an, schnell nachzulegen.
Doch hinter dem Hype steckt eine berührende Geschichte. Punch wurde kurz nach seiner Geburt von seiner Mutter verlassen und von Tierpflegern großgezogen.
Was ihm fehlt, ist das, was Affenbabys normalerweise von Anfang an lernen: Nähe, Sicherheit und soziale Regeln. Als Ersatz bekam er den IKEA-Orang-Utan.
Punch kämpft noch um seinen Platz in der Gruppe
Immer, wenn andere Makaken ihn im Gehege zurechtweisen oder zurückstoßen, läuft Punch zu seinem Stofftier zurück, drückt es fest an sich und beruhigt sich. Besonders seit seiner Integration in die Gruppe auf dem "Monkey Mountain" sind diese Momente häufig zu sehen.
Ein Video zeigt sogar, wie er von Artgenossen grob behandelt oder über den Boden gezogen wird. Der Zoo bestätigte die Echtheit der Aufnahmen - betonte jedoch, dass dies Teil seines Lernprozesses sei.
Der Besucherandrang im Zoo ist inzwischen enorm, Fans aus aller Welt drücken dem kleinen Affen die Daumen. Doch so sehr ihn viele am liebsten mit nach Hause nehmen würden: Punch muss seinen Platz unter seinesgleichen finden.
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/@ichikawa_zoo