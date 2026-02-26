Kuscheltier wird plötzlich zum Kult: Ein einsames Affenbaby sorgt für leere IKEA-Regale

Ichikawa (Japan) - Eigentlich ist "DJUNGELSKOG" nur ein Plüschtier im Regal. Doch jetzt sorgt ausgerechnet ein kleiner Stoff-Orang-Utan von IKEA weltweit für leere Lager - und das wegen des einsamen Affenbabys Punch in Japan.

Punch schafft es immer besser, sich in die Gruppe zu integrieren. Wenn das aber mal wieder nicht klappt, dann kehrt er zu seinem Stofftier zurück. © Montage: Screenshot/X/@ichikawa_zoo

Der sieben Monate alte Makak Punch aus dem Ichikawa City Zoo nahe Tokio hat das Kuscheltier zu seinem ständigen Begleiter gemacht, wie "The Washington Post" berichtet.

Seit Videos von ihm viral gehen, wie er sich verzweifelt an den plüschigen Orang-Utan klammert, wollen plötzlich Tausende Menschen genau dieses Stofftier kaufen.

In Japan, den USA und Südkorea ist "DJUNGELSKOG" zeitweise ausverkauft. IKEA kündigte bereits an, schnell nachzulegen.

Doch hinter dem Hype steckt eine berührende Geschichte. Punch wurde kurz nach seiner Geburt von seiner Mutter verlassen und von Tierpflegern großgezogen.

Was ihm fehlt, ist das, was Affenbabys normalerweise von Anfang an lernen: Nähe, Sicherheit und soziale Regeln. Als Ersatz bekam er den IKEA-Orang-Utan.