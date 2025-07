Erstes Mal zum Onkel Doktor: Junge Tiger im Magdeburger Zoo geimpft

Alles in Kürze

Die Tigerbabys aus dem Magdeburger Zoo absolvierten ihren ersten Tierarztbesuch. © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sie seien gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft worden, sagte Tierärztin Anna Hauffe der Deutschen Presse-Agentur.

"Die haben ihren Mikrochip bekommen, also am Ende ihren tierischen Personalausweis." Mit diesem seien sie identifizierbar, so Hauffe.

Zwei der acht Wochen alten Jungtiere sind Männchen, zwei sind Weibchen.

Ein fünftes Jungtier der sibirischen Tigerin Stormi war kurz nach der Geburt gestorben.