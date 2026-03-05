Frischer Wind in der Pinguin-WG: Königlicher Zuwachs im Tierpark Hagenbeck
Hamburg - Große Freude im Tierpark Hagenbeck: Gleich drei neue Königspinguin-Weibchen sind in den vergangenen Wochen in Hamburg angekommen und sorgen nun für frischen Wind in der Pinguin-WG.
Zwei der Damen reisten nach Angaben des Tierparks bereits am 18. Februar aus dem Zoo Zürich an die Elbe, eine weitere Pinguin-Dame folgte am 25. Februar aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien.
Damit wächst die Gruppe der Königspinguine bei Hagenbeck auf insgesamt sechs Tiere an, bisher lebten dort ausschließlich drei Männchen.
Die neue Damenrunde soll nun für Nachwuchs sorgen. Die Zusammenstellung der Gruppe erfolgt im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), das die Zucht bedrohter Tierarten in europäischen Zoos koordiniert.
"Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir nach so langer Zeit wieder einen Beitrag zur Zucht der bedrohten Königspinguine beitragen können", so Geschäftsführer Walter Wolters.
Die jüngeren Tiere brauchen noch etwas Geduld
Während eines der Weibchen bereits im besten Alter für Nachwuchs ist, müssen sich die beiden jüngeren Tiere noch etwas gedulden. Erst in den kommenden Jahren werden sie zur Zucht beitragen können. Die Tierpfleger beobachten das Geschehen derzeit besonders genau, damit sich die neuen Damen gut in die bestehende Gruppe integrieren.
Der Königspinguin (Aptenodytes patagonicus) zählt zu den größten Pinguinarten der Welt. Mit ihrem auffälligen orange-gelben Gefieder an Kopf und Hals sind die Tiere echte Hingucker und gehören zu den beeindruckendsten Bewohnern der Polarwelt.
Titelfoto: Hagenbeck