Frischer Wind in der Pinguin-WG: Königlicher Zuwachs im Tierpark Hagenbeck

Hamburg - Große Freude im Tierpark Hagenbeck : Gleich drei neue Königspinguin-Weibchen sind in den vergangenen Wochen in Hamburg angekommen und sorgen nun für frischen Wind in der Pinguin-WG.

Die drei Pinguin-Damen befinden sich derzeit in ihrer Eingewöhnungsphase. © Hagenbeck

Zwei der Damen reisten nach Angaben des Tierparks bereits am 18. Februar aus dem Zoo Zürich an die Elbe, eine weitere Pinguin-Dame folgte am 25. Februar aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien.

Damit wächst die Gruppe der Königspinguine bei Hagenbeck auf insgesamt sechs Tiere an, bisher lebten dort ausschließlich drei Männchen.

Die neue Damenrunde soll nun für Nachwuchs sorgen. Die Zusammenstellung der Gruppe erfolgt im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), das die Zucht bedrohter Tierarten in europäischen Zoos koordiniert.

"Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir nach so langer Zeit wieder einen Beitrag zur Zucht der bedrohten Königspinguine beitragen können", so Geschäftsführer Walter Wolters.