Tierpark Berlin in Trauer: Sumatra-Tiger Jae Jae gestorben

Berlin - Große Trauer im Tierpark Berlin : Sumatra-Tiger Jae Jae ist im Alter von 17 Jahren verstorben.

Sumatra-Tiger Jae Jae kam 2022 in den Berliner Tierpark. © Cécile Garans/Tierpark Berlin/dpa

Erst im Januar hatte Jae Jae noch einmal Nachwuchs bekommen – er wurde Vater eines bislang namenlosen Tigermädchens. Nun müssen Tierparkbesucher Abschied nehmen.

"In den vergangenen Monaten verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zunehmend", teilte der Tierpark auf Instagram mit.

Wegen eines fortschreitenden Nierenversagens musste der 17-jährige Kater schlussendlich eingeschläfert werden, um ihm weiteres Leid zu ersparen.

Mit insgesamt elf Jungtieren, von denen fünf im Tierpark geboren wurden, spielte Jae Jae eine wichtige Rolle als Hoffnungsträger für seine vom Aussterben bedrohte Art.