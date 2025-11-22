Funkelnde Winterwelt: Tierpark Berlin erstrahlt im Lichterzauber
Berlin - Über 30 leuchtende Installationen, eine eigene Eisbahn und ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf: Der Tierpark Berlin verwandelt sich bis Januar in ein funkelndes Winterwunderland.
Schon zum sechsten Mal können Besucher in der Vorweihnachtszeit in die strahlende Winter- und Lichterwelt eintauchen. Entlang eines rund zwei Kilometer langen Rundwegs können bis zum 10. Januar mehrere kunstvoll inszenierte Lichtinstallationen und interaktive Stationen bewundert werden.
Wie der Tierpark mitteilte, soll es neben einer Eisbahn auch eine Weihnachtsrätsel-Rallye für Kinder und einen nostalgischen Fotoautomat für analoge Erinnerungsfotos geben.
Laut Tierpark-Direktor, Dr. Andreas Knieriem, spiegele diese Tradition wider, wofür der Tierpark steht: "Für unvergessliche Momente und gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und noch lange nachklingen."
Für das leibliche Wohl sorgt ein Weihnachtsdorf mit Glühwein, Kinderpunsch, Zuckerwatte und herzhaften Leckereien.
Der Rundweg verläuft abseits der Tiergehege. Somit werde keines der rund 8500 Tiere durch die Lichtinstallation gestört.
Am einfachsten lassen sich die Eintrittskarten online erwerben. An ausgewählten Terminen bietet der Tierpark zudem spezielle Advents- und Weihnachtstouren an.
Titelfoto: Weihnachten im Tierpark Michael Clemens