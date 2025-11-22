Funkelnde Winterwelt: Tierpark Berlin erstrahlt im Lichterzauber

Berlin - Über 30 leuchtende Installationen, eine eigene Eisbahn und ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf: Der Tierpark Berlin verwandelt sich bis Januar in ein funkelndes Winterwunderland.

Auf rund zwei Kilometern können Besucher mehrere Lichtinstallationen bestaunen. © Weihnachten im Tierpark Michael Clemens

Schon zum sechsten Mal können Besucher in der Vorweihnachtszeit in die strahlende Winter- und Lichterwelt eintauchen. Entlang eines rund zwei Kilometer langen Rundwegs können bis zum 10. Januar mehrere kunstvoll inszenierte Lichtinstallationen und interaktive Stationen bewundert werden.

Wie der Tierpark mitteilte, soll es neben einer Eisbahn auch eine Weihnachtsrätsel-Rallye für Kinder und einen nostalgischen Fotoautomat für analoge Erinnerungsfotos geben.

Laut Tierpark-Direktor, Dr. Andreas Knieriem, spiegele diese Tradition wider, wofür der Tierpark steht: "Für unvergessliche Momente und gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und noch lange nachklingen."

Für das leibliche Wohl sorgt ein Weihnachtsdorf mit Glühwein, Kinderpunsch, Zuckerwatte und herzhaften Leckereien.