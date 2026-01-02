Pavian-Nachwuchs in Nürnberg: Tötung weiter eine Option

Nürnberg - Wenige Monate nach der Tötung gesunder Paviane des Nürnberger Tiergartens gibt es Nachwuchs bei den Tieren. "Das Jungtier, das momentan zu sehen ist, kam am 30. November zur Welt", teilte der Tiergarten mit.

Wurde zur Hass-Figur der Tierschützer und erhielt sogar Morddrohungen: Tiergartendirektor Dag Encke (60). © Daniel Karmann/dpa

Zuvor hatten die "Nürnberger Nachrichten" darüber berichtet.



In den vergangenen 30 Jahren habe der Bestand der Guinea-Paviane in der Wildbahn wahrscheinlich bereits um 20 Prozent abgenommen, so der Tiergarten.

"Daher möchten wir auf jeden Fall an der Haltung und auch der Zucht der Art festhalten."

Es sei aus genetischen und gesundheitlichen Gründen wichtig, dass sich die Tiere vermehrten. Ebenso sei Fortpflanzung bedeutend für das Sozialleben der Tiere.

Ziel sei eine sozial funktionierende, gesunde, vielfältige und fortpflanzungsfähige Gruppe. "Deshalb und wegen negativer Erfahrungen mit Verhütungsmitteln wird seit 2018 die Fortpflanzung nicht mehr unterbunden."