Kinder im Zoo attackiert? Gebäude der Wilhelma geschlossen
Von Martin Oversohl
Stuttgart - Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma will der Zoo frühestens am Montag entscheiden, ob er die betroffenen Gebäude wieder öffnet.
Nach Bekanntwerden der Vorfälle hatte die Wilhelma zunächst beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.
Die beiden Fälle stellen die Ermittler auch weiterhin vor ein Rätsel. Die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren waren nach Angaben der Polizei durch spitze Gegenstände leicht verletzt worden.
Beide Vorfälle hätten sich an unterschiedlichen Tagen im selben Bereich des Gebäudes ereignet, es seien zudem keine scharfen Gegenstände oder Ecken gefunden worden.
Auch kommen Tiere laut Zoo-Leitung als Verursacher nicht infrage: "Wir haben dort keine offenen, sondern nur geschlossene Bereiche", sagte Kölpin. Daher geht die Polizei nach eigenen Angaben von mutwillig zugefügten Verletzungen aus.
Plötzliche Schreie
Das jüngere Mädchen war laut Polizei am Sonntagvormittag auf dem Arm seiner Mutter durch den abgedunkelten Bereich der sogenannten Terra Australis getragen worden. "Das Kind schrie plötzlich auf, und die Mutter entdeckte eine kleine Wunde am Bein ihrer Tochter", teilte die Polizei mit.
Drei Tage später sei der sechsjährige Junge am frühen Nachmittag im selben Bereich des Gebäudes leicht am Rücken verletzt worden.
"Eine Absuche nach etwas Scharfkantigem im Dunkelbereich verlief negativ, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen mutwillig zugefügt wurden", teilte die Polizei mit.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711-8990 3600 zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa