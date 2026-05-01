Kinder im Zoo attackiert? Gebäude der Wilhelma geschlossen

Stuttgart - Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma will der Zoo frühestens am Montag entscheiden, ob er die betroffenen Gebäude wieder öffnet.

Im Innengehege des Australienhauses Terra Australis in der Wilhelma Stuttgart wurden an unterschiedlichen Tagen Kinder verletzt. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Bekanntwerden der Vorfälle hatte die Wilhelma zunächst beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.

Die beiden Fälle stellen die Ermittler auch weiterhin vor ein Rätsel. Die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren waren nach Angaben der Polizei durch spitze Gegenstände leicht verletzt worden.

Beide Vorfälle hätten sich an unterschiedlichen Tagen im selben Bereich des Gebäudes ereignet, es seien zudem keine scharfen Gegenstände oder Ecken gefunden worden.

Auch kommen Tiere laut Zoo-Leitung als Verursacher nicht infrage: "Wir haben dort keine offenen, sondern nur geschlossene Bereiche", sagte Kölpin. Daher geht die Polizei nach eigenen Angaben von mutwillig zugefügten Verletzungen aus.