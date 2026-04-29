Zucker-Schock im Zoo: Putziges Wombat-Baby bringt alle Herzen zum Schmelzen
Halle (Saale) - Zuckersüßer Nachwuchs im Bergzoo Halle: Ein Wombat-Baby wurde bereits im vergangenen September geboren, aber ganz lange hat das einfach niemand bemerkt. Dafür erkundet das kleine Beuteltier jetzt ganz munter seine neue Umgebung.
"Es ist ein Mädchen!", tat der Zoo bereits am Sonntag seine Freude über den Zuwachs kund. Mama Kochii, ein Tasmanischer Nacktnasenwombat, hat das kleine Geheimnis allerdings sehr lange für sich behalten.
Doch jetzt ist es raus, das inzwischen fast vier Kilogramm schwere Weibchen ist fleißig auf der Außenanlage unterwegs, wie der Bergzoo am Dienstag in den sozialen Medien berichtete.
Natürlich lässt Kochii ihren Sprössling dabei nie aus den Augen. Immerhin hat sie das Kleine monatelang mit sich herumgetragen.
Traurig: Kurz bevor das Jungtier im September auf die Welt kam, ist sein Papa Cody Anfang August mit gerade einmal vier Jahren gestorben.
"Er wurde von seinen Tierpflegern in einer selbstgegrabenen Höhle auf der Außenanlage der Nacktnasenwombats tot aufgefunden, nachdem er tagsüber an aufeinanderfolgenden Tagen nicht gesichtet worden war", hatte der Zoo damals bestürzt berichtet.
Wombat-Papa Cody stirbt, Nachwuchs kommt kurz darauf zur Welt
Doch bevor er ging, hinterließ er noch ein Geschenk: Es ist der erste Zuchterfolg bei den Tasmanischen Nacktnasenwombats im Hallenser Bergzoo.
Die Tragezeit bei Wombats ist mit 20 bis 30 Tagen nur sehr kurz, das Baby daher nicht einmal zwei Zentimeter groß, nackt und blind, wenn es zur Welt kommt.
Nach der Geburt findet es ganz allein den Weg in den kuscheligen Beutel seiner Mama und verkriecht sich dort sechs bis acht Monate, bevor es diesen erstmals verlässt.
Der Zeitpunkt war nun offenbar gekommen, Baby Wombat hatte die Nase voll, zeigt sich lebhaft und neugierig auf der Außenanlage seines Geheges. Es entwickle sich sehr gut, so der Zoo.
Titelfoto: Facebook/Zoo Halle