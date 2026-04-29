Zucker-Schock im Zoo: Putziges Wombat-Baby bringt alle Herzen zum Schmelzen

Halle (Saale) - Zuckersüßer Nachwuchs im Bergzoo Halle: Ein Wombat-Baby wurde bereits im vergangenen September geboren, aber ganz lange hat das einfach niemand bemerkt. Dafür erkundet das kleine Beuteltier jetzt ganz munter seine neue Umgebung.

Huch, wer guckt denn da so neugierig? Der Zoo Halle freut sich sehr über sein Wombat-Mädchen. © Facebook/Zoo Halle

"Es ist ein Mädchen!", tat der Zoo bereits am Sonntag seine Freude über den Zuwachs kund. Mama Kochii, ein Tasmanischer Nacktnasenwombat, hat das kleine Geheimnis allerdings sehr lange für sich behalten.

Doch jetzt ist es raus, das inzwischen fast vier Kilogramm schwere Weibchen ist fleißig auf der Außenanlage unterwegs, wie der Bergzoo am Dienstag in den sozialen Medien berichtete.

Natürlich lässt Kochii ihren Sprössling dabei nie aus den Augen. Immerhin hat sie das Kleine monatelang mit sich herumgetragen.

Traurig: Kurz bevor das Jungtier im September auf die Welt kam, ist sein Papa Cody Anfang August mit gerade einmal vier Jahren gestorben.

"Er wurde von seinen Tierpflegern in einer selbstgegrabenen Höhle auf der Außenanlage der Nacktnasenwombats tot aufgefunden, nachdem er tagsüber an aufeinanderfolgenden Tagen nicht gesichtet worden war", hatte der Zoo damals bestürzt berichtet.