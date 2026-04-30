Plötzlich schreit Dreijährige im stockdunklen Australien-Bereich: Verletzt jemand Kinder in der Wilhelma?

Stuttgart-Bad Cannstatt - In der Wilhelma wurden am Sonntag und am Mittwoch zwei Kinder im Dunkelbereich des Terra Australia auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Innengehege des Australienhauses Terra Australis in der Wilhelma Stuttgart wurden an unterschiedlichen Tagen Kinder verletzt. © Bernd Weißbrod/dpa

Das dreijährige Mädchen war am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf dem Arm seiner Mutter in dem dunklen Australienbereich unterwegs, teilt die Polizei mit. Als das Kind plötzlich aufschrie, entdeckte die Mutter eine kleine Wunde am Bein.

Ein sechsjähriger Junge war mit seiner Familie am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ebenfalls in dem Dunkelbereich der Wilhelma unterwegs und schrie auch plötzlich auf. Er erlitt eine Wunde am Rücken.

Die Polizei suchte den Bereich ab und fand nichts Scharfkantiges. Möglicherweise wurden den Kindern die Verletzungen absichtlich von einem oder mehreren Tätern zugefügt.