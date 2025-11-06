Kleiner Hippo, großes Abenteuer: Flusspferd-Baby erobert Berliner Zoo!

Berlin - Das Flusspferd-Baby im Berliner Zoo geht knapp sechs Wochen nach seiner Geburt am Donnerstag auf seine erste öffentliche Erkundungstour.

Am 28. September brachte die Flusspferd-Dame Zwillinge zur Welt, doch nur eines der beiden Jungtiere überlebte. © -/Zoo Berlin/dpa

Gemeinsam mit Flusspferd-Mama Nala wird das Jungtier das große Wasserbecken der sogenannten "Hippo Bay" beim ersten öffentlichen "Anbaden" am Vormittag vor Medienvertretern erkunden, wie der Zoo mitteilte.

Besucher können das Jungtier offiziell ab Freitag sehen. Eventuell besteht aber die Möglichkeit, dass sie schon vorher einen Blick auf das Flusspferd-Baby erhaschen können, sagte eine Sprecherin des Zoos. Dies würden dann die Biologen situationsabhängig entscheiden.

Am 28. September hatte die Flusspferd-Dame Zwillinge zur Welt gebracht, jedoch überlebte nur eines der beiden männlichen Jungtiere.

Das kleine, noch namenlose Flusspferd-Baby war bei der Geburt mit rund 28 Kilogramm ein Leichtgewicht.