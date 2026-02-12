Tigerbaby im Tierpark: Jetzt darf Berlin seinen Namen wählen

Am 2. Januar erblickte ein Sumatra-Tiger-Mädchen das Licht der Welt.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Im Alfred-Brehm-Haus des Tierparks Berlin gibt es derzeit einen kleinen Star zum Staunen: Am 2. Januar erblickte hier ein Sumatra-Tiger das Licht der Welt.

Besucher können den kleinen Tiger mit etwas Glück schon bald im Innengehege entdecken.
Besucher können den kleinen Tiger mit etwas Glück schon bald im Innengehege entdecken.  © Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Mutter Mayang (15) hat den Winzling liebevoll in ihr Innengehege getragen, während Vater Jae Jae (17) immer wieder zur Kuschelhöhle stößt.

Das Tigerpflege-Team hält Abstand, um eine natürliche Aufzucht zu ermöglichen, konnte aber schon das Geschlecht des Jungtiers bestätigen: Es ist ein Mädchen!

Jetzt sind die Berliner gefragt: Noch bis Ende Februar können Gäste im Regenwaldhaus Namensvorschläge einwerfen.

Trauer in der Wilhelma: Koala-Weibchen Scarborough verstorben
Zoo News Trauer in der Wilhelma: Koala-Weibchen Scarborough verstorben

Die "Tigerjury" wählt dann den Favoriten – idealerweise kurz, prägnant und mit Bezug zu Berlin.

Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem: "So behält unser Tiger-Mädchen vielleicht für immer ihre Verbindung zu ihrer Geburtsstadt."

Titelfoto: Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Mehr zum Thema Zoo News: