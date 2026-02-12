Tigerbaby im Tierpark: Jetzt darf Berlin seinen Namen wählen

Berlin - Im Alfred-Brehm-Haus des Tierparks Berlin gibt es derzeit einen kleinen Star zum Staunen: Am 2. Januar erblickte hier ein Sumatra-Tiger das Licht der Welt.

Besucher können den kleinen Tiger mit etwas Glück schon bald im Innengehege entdecken. © Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Mutter Mayang (15) hat den Winzling liebevoll in ihr Innengehege getragen, während Vater Jae Jae (17) immer wieder zur Kuschelhöhle stößt.

Das Tigerpflege-Team hält Abstand, um eine natürliche Aufzucht zu ermöglichen, konnte aber schon das Geschlecht des Jungtiers bestätigen: Es ist ein Mädchen!

Jetzt sind die Berliner gefragt: Noch bis Ende Februar können Gäste im Regenwaldhaus Namensvorschläge einwerfen.

Die "Tigerjury" wählt dann den Favoriten – idealerweise kurz, prägnant und mit Bezug zu Berlin.