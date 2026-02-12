Rettungsaktion im Karlsruher Zoo: Feuerwehr hilft Eisbären aus der Klemme

Karlsruhe - Ungewöhnlicher Einsatz für die Karlsruher Feuerwehr : Am Donnerstagvormittag mussten die Einsatzkräfte in den Zoo ausrücken, um zwei Eisbären aus einer misslichen Lage zu befreien.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzwagen an. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

"Die Tiere sitzen derzeit im Tauchbecken fest, in dem der Wasserstand über Nacht stark gesunken ist", teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Die Wände waren zu hoch, sodass die Eisbären das Becken nicht mehr eigenständig verlassen konnten.

Glücklicherweise bestand für die tierischen Bewohner keine unmittelbare Gefahr, da sie im Becken stehen konnten.

Die Feuerwehr pumpte daraufhin Wasser aus dem benachbarten Schwanensee in die Anlage. Dadurch konnten die beiden festsitzenden Eisbären das Tiefbecken selbstständig verlassen.