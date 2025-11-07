Leuchtendes Märchen: Dieser Zoo in NRW bietet Euch ein Familien-Highlight im Winter

Duisburg - Es glitzert wieder im Ruhrgebiet : Der Zoo Duisburg hat die Zoolichter 2025 eröffnet.

Zoodirektorin Astrid Stewin, Rouven Bönisch (Geschäftsführer world of lights) und Linda Wagner, Dezernentin für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur der Stadt Duisburg, eröffnen die Zoolichter. © Stadt Duisburg / T. Pickartz

Ab sofort können Besucherinnen und Besucher von donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr in die funkelnde Welt eintauchen.

Das Ganze inklusive strahlendem chinesischen Garten, dämmerungsaktiven Tieren und neuen Lichtkunstwerken, die den ganzen Zoo in magisches Funkeln tauchen.

Wer durch den Zoo schlendert, kann sich auf echte Hingucker freuen: ein leuchtendes Kleefeld, schwimmende Seerosen, kleine Gnome auf der Katta-Anlage oder eine farbenfrohe Allee auf der Zoo-Brücke.

Auch beliebte Motive aus dem letzten Jahr feiern ihr Comeback – etwa der beleuchtete Bergpavillon oder das große Lichterherz für Fotos.

Und auch tierisch ist was los: Wombats, Wildkatzen, Löwen, Rentiere und sogar Beutelteufel sind abends besonders aktiv und zeigen sich gerne im sanften Schein der Lichter.