Namens-Überraschung im Tierpark: Giraffenjunge heißt wie dieses berühmte Model

Berlin - Ende April wurde im Berliner Tierpark ein Giraffenjunge geboren. Einen Namen hatte er bislang nicht, doch das hat sich jetzt geändert!

Der frisch benannte Rothschild-Giraffen-Junge wurde am 28. April im Tierpark geboren. © -/Tierpark Berlin/dpa

Das jüngste Mitglied der Giraffenherde heißt nun Linus, wie der Zoologische Garten mitteilte. Das "GNTM"-Model Linus Weber (27) habe die Namenspatenschaft für den Kleinen übernommen.

Der 27-Jährige nahm 2024 an der Show teil und belegte dort den zweiten Platz. Mit seinen 1,92 Metern Körpergröße und den langen Beinen gibt es zwischen dem Model und der Giraffe durchaus einige Parallelen.

Doch damit nicht genug: Der Wahlberliner möchte die Aufmerksamkeit rund um die Namenspatenschaft nutzen, um vor allem Kindern und Jugendlichen Tiere und Natur näherzubringen.

Für die Mutter des Giraffenjungen, Katharina, war es bereits der zehnte Nachwuchs. Damit wächst die Herde im Tierpark auf insgesamt zwölf Tiere an.