Niedlicher Nachwuchs: Dieser Greifvogel ist kaum größer als eine Münze

San Antonio (Texas/USA) - Im San Antonio Zoo im US-Bundesstaat Texas gibt es Nachwuchs der besonderen Art. Ein südafrikanischer Zwerg-Falke erblickte erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt. J etzt ist er gerade mal so groß wie eine Münze.

Das Zwerg-Falken-Küken wog gerade mal 6,5 Gramm, als es geschlüpft ist. © Montage: Screenshot/Instagram/sanantoniozoo

Trotz ihrer winzigen Größe steht bei Zwerg-Falken vor allem eins auf dem Speiseplan: Fleisch! Sie gelten als die kleinsten Greifvögel Afrikas.

Zunächst wird der Kleine aber von Mitarbeitern des Zoos gefüttert - und das etwa alle zwei Stunden. Außerdem befindet er sich in einem speziellen Brutkasten, wo er rund um die Uhr betreut wird.

Bislang ist er das erste Zwerg-Falken-Küken, das in diesem Jahr in einem Zoo in den Vereinigten Staaten geschlüpft ist. Seit 2004 gab es im San Antonio Zoo keinen Nachwuchs der Zwerg-Falken mehr.

Seine Eltern "Squiggy" und "Laverne" stammen aus dem San Diego Zoo und leben mittlerweile in einem Zuchtzentrum für Vögel, wo sie seit circa einem Jahr zusammen sind.