Sehr selten und hochbedroht: Zoo freut sich über schneeweißen Winzling

Duisburg - Der Zoo Duisburg hat zurzeit allen Grund zur Freude, denn bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr kam dort ein kleiner Bärenstummelaffe zur Welt.

Alles in Kürze

Das Jungtier kam am 8. Juni 2025 im Duisburger Zoo zur Welt. © Zoo Duisburg / M. Appel

Das noch namenlose Jungtier wurde am 8. Juni 2025 geboren und entwickelt sich seither prächtig, wie der Zoo am Dienstag berichtete. So sei Revierleiter Alexander Nolte mit der bisherigen Aufzucht des kleinen Äffchens sehr zufrieden.

Das Weibchen sei demnach putzmunter und werde von Tag zu Tag agiler, wie sich der erfahrene Tierpfleger freute. Mutter Kess weiche dem Nachwuchs seit seiner Geburt nicht von der Seite und kümmere sich dabei "mit viel Routine um die Kleine", schilderte Nolte weiter.

Für den Tierpark ist die Nachzucht der Winzlinge, die bei ihrer Geburt zunächst schneeweißes Fell haben, ein großer Erfolg.

Denn Bärenstummelaffen sind ursprünglich in den tropischen Regenwäldern Westafrikas beheimatet und gelten - bedingt durch den Verlust ihres Lebensraums und durch Wilderei - als hochbedrohte Art.