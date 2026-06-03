Sam und Frodo sind da: Zwei neue Geparden-Brüder machen Stuttgarter Zoo unsicher

Stuttgart - Die Wilhelma freut sich über tierischen Neuzugang im Doppelpack: Ende Mai sind die beiden Geparden-Brüder Sam und Frodo im Zoo in Stuttgart eingetroffen.

Die Gepardenbrüder Sam und Frodo sind neu in der Wilhelma. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Die fast zwei Jahre alten Raubkatzen stammen aus dem Allwetterzoo Münster und sollen künftig für frisches Blut bei der Zucht sorgen, wie der Zoo in Stuttgart mitteilte.

Die Wilhelma blickt bei Geparden bereits auf mehrere Zuchterfolge zurück. Das Weibchen Niara brachte 2022 Fünflinge und 2025 sogar Sechslinge zur Welt. Da der Vater der Jungtiere, Zawadi, und sein Bruder Haraka den Zoo im vergangenen Jahr in Richtung Norwegen verlassen haben, nehmen nun Sam und Frodo ihren Platz ein.

Die neuen Männchen und das Weibchen der gepunkteten Katzen bewohnen unterschiedliche Anlagen. "In der Natur treffen bei den Geparden Männchen und Weibchen nur zur Paarung zusammen", erklärte Volker Grün, Leiter des Fachbereichs Zoologie in der Wilhelma.

Danach gehen die Tiere getrennte Wege, während die Weibchen den Nachwuchs bis zu eineinhalb Jahre lang alleine großziehen und auf das Überleben in der Savanne vorbereiten.