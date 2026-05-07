Seltener Zucht-Erfolg in NRW: Kugelgürteltier Paloma freut sich über Nachwuchs

Kleve - Der Tiergarten Kleve meldet ein nach eigenen Angaben seltenes Ereignis: Am 21. April ist am Niederrhein ein Südliches Kugelgürteltier geboren worden.

Gürteltierweibchen Paloma lässt ihren neugeborenen Nachwuchs nicht aus den Augen. © --/Tiergarten Kleve/dpa

Laut Mitteilung ist Gürteltierweibchen Paloma die Mutter. Sie kam Ende 2021 aus Österreich nach Kleve. Mit Vater Pedro gelang so im Tiergarten die zweite erfolgreiche Nachzucht dieser Tierart.

"Wir freuen uns sehr über diesen besonderen Zuchterfolg", erklärt Tiergartenleiter und Zootierarzt Martin Polotzek.

Südliche Kugelgürteltiere werden nach seiner Auskunft nur in wenigen zoologischen Einrichtungen gehalten und gelten als anspruchsvoll in der Haltung, Fütterung und Zucht.

Noch ist offen, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt. Damit Mutter und Nachwuchs möglichst viel Ruhe haben, ist die Anlage der Tiere noch für Besucher gesperrt.