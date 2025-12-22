Süßer Weihnachtsgruß aus dem Zoo: Baby-Koala lugt aus dem Beutel

Stuttgart - Pünktlich zum Fest gibt es im Stuttgarter Zoo tierischen Nachwuchs zu bestaunen. Koala-Dame Auburn trägt derzeit ein ganz besonderes Geschenk mit sich herum.

Die Wilhelma in Stuttgart meldet einen Zuchterfolg bei den australischen Beuteltieren. © Wilhelma Stuttgart/Terra Australis

Nachdem das Jungtier, ein sogenannter Joey, bereits Ende Juni zur Welt kam, wagt es nun die ersten Blicke in die Außenwelt. "Bei der Geburt sind die Kleinen gerade einmal so groß wie Gummibärchen", erklärt Kurator Volker Grün.

Dass sich das Junge pünktlich zum Ende der Adventszeit zeigt, ist für den Zoologisch-Botanischen Garten ein echtes Highlight.

Wer Glück hat, kann beim Besuch in der "Terra Australis" ein Füßchen oder das neugierige Köpfchen des kleinen Koalas entdecken.