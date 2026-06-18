Tierpark Hagenbeck in tiefer Trauer: Tigerdame stirbt bei medizinischer Untersuchung

Hamburg - Große Trauer im Tierpark Hagenbeck: Tigerdame Maruschka ist am Mittwoch im Alter von 15 Jahren überraschend verstorben. Das teilten die Zoo-Verantwortlichen am Donnerstag mit.

Tigerdame Maruschka aus dem Tierpark Hagenbeck ist überraschend bei einer medizinischen Untersuchung verstorben. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Demnach sei das Tier während einer tierärztlichen Untersuchung unter Narkose gestorben, nachdem es in den vergangenen Tagen ein verändertes Verhalten gezeigt habe - die Tigerin habe demzufolge geschwächt gewirkt und weniger gefressen als gewöhnlich.

"Um die Ursache für die Auffälligkeiten abzuklären und eine gezielte Behandlung einzuleiten, entschieden sich die Tierärzte für die Untersuchung unter Narkose, aus der sie tragischerweise nicht mehr erwachte", schrieb der Tierpark unter anderem auf Instagram.

Zur Abklärung der genauen Todesursache sei eine pathologische Untersuchung durchgeführt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass Maruschka an einem "hochgradigen Krebsbefall am Herzen" gelitten habe.

"Infolge der eingeschränkten Herzfunktion sind zudem Flüssigkeitseinlagerungen in der Brusthöhle und im Herzbeutel entstanden. Diese schränkten die Lungenfunktion massiv ein", hieß es in der Mitteilung des Tierparks.