Totes Tier entdeckt: Kurz darauf attackieren Wölfe zwei Tierpfleger
Michigan City (Indiana/USA) - Heftiger Vorfall im Washington Park Zoo im US-Bundesstaat Indiana: Zwei Tierpfleger sind von Wölfen angegriffen und verletzt worden, nachdem sie das Gehege betreten hatten, um einen toten Wolf zu untersuchen.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, während der routinemäßigen Kontrolle im Zoo, wie People berichtet.
Die Mitarbeiter hatten entdeckt, dass Echo, eine zehn Jahre alte Timberwölfin, über Nacht gestorben war.
Als sie das Gehege betraten, um die Situation zu beurteilen, reagierten die beiden verbliebenen Wölfe Koda und Nikos laut Stadtverwaltung instinktiv schützend und aggressiv, denn Wölfe seien hochsoziale Tiere mit starken Bindungen innerhalb ihres Rudels.
Dann eskalierte die Situation: Die Tiere attackierten die Pfleger. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr mussten anrücken.
Eine 39-jährige Tierpflegerin soll schwere Verletzungen erlitten haben, darunter mehrere Bisswunden an Hals und Gliedmaßen. Ein zweites Opfer, 34 Jahre alt, wurde am Unterarm gebissen und musste über eine Leiter aus dem Gehege gerettet werden.
Wölfin Echo starb offenbar an eines natürlichen Todes
Ein Verletzter konnte inzwischen nach der Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die andere befindet sich wegen schwererer Verletzungen weiter in medizinischer Versorgung.
Michigans Bürgermeisterin Angie Nelson Deuitch sprach von einem traumatischen Erlebnis für alle Beteiligten und bat darum, die Privatsphäre der Betroffenen zu respektieren.
Eine Untersuchung der toten Wölfin Echo ergab später: Das Tier starb eines natürlichen Todes. Ursache war laut Zoo ein gerissener Milztumor. Die verbliebenen Wölfe wurden nach dem Vorfall tierärztlich untersucht und als gesund eingestuft.
Der Zoo kündigte an, den Vorfall und die Sicherheitsabläufe beim Betreten von Tiergehegen umfassend zu überprüfen. Das Wolfsgehege wurde inzwischen wieder für Besucher geöffnet.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Washington Park Zoo