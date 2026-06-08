Totes Tier entdeckt: Kurz darauf attackieren Wölfe zwei Tierpfleger

Michigan City (Indiana/USA) - Heftiger Vorfall im Washington Park Zoo im US-Bundesstaat Indiana: Zwei Tierpfleger sind von Wölfen angegriffen und verletzt worden, nachdem sie das Gehege betreten hatten, um einen toten Wolf zu untersuchen.

Die Tierpfleger betraten das Gehege, um die tote Wölfin zu untersuchen - kurz darauf wurden sie angegriffen. © Screenshot/Facebook/

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, während der routinemäßigen Kontrolle im Zoo, wie People berichtet.

Die Mitarbeiter hatten entdeckt, dass Echo, eine zehn Jahre alte Timberwölfin, über Nacht gestorben war.

Als sie das Gehege betraten, um die Situation zu beurteilen, reagierten die beiden verbliebenen Wölfe Koda und Nikos laut Stadtverwaltung instinktiv schützend und aggressiv, denn Wölfe seien hochsoziale Tiere mit starken Bindungen innerhalb ihres Rudels.

Dann eskalierte die Situation: Die Tiere attackierten die Pfleger. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr mussten anrücken.

Eine 39-jährige Tierpflegerin soll schwere Verletzungen erlitten haben, darunter mehrere Bisswunden an Hals und Gliedmaßen. Ein zweites Opfer, 34 Jahre alt, wurde am Unterarm gebissen und musste über eine Leiter aus dem Gehege gerettet werden.