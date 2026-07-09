Tragödie im Tiergarten: Löwenjunges nach Biss des Vaters eingeschläfert

Nürnberg - Ein schwer verletztes Löwenjunges ist im Tiergarten Nürnberg eingeschläfert worden. Das teilte die Stadt mit. Den Angaben nach hatte Löwenkater Kiron das Jungtier am Mittwoch im Bereich der Hüfte gebissen.

Das Jungtier musste eingeschläfert werden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Normalerweise werde durch einen solchen Biss disziplinierendes Verhalten gezeigt.

Allerdings habe der Löwenkater das Junge so sehr verletzt, dass es seine Hinterläufe nicht mehr bewegen konnte. Es handelte sich offensichtlich um einen Unfall, hieß es in der Pressemitteilung. Der Löwenkater sei nicht aggressiv gewesen.

Das verletzte Junge sei von seinen Eltern und den drei Geschwistern getrennt, in Narkose gelegt und untersucht worden.

Dabei habe sich herausgestellt, dass die Wirbelsäure des jungen Tieres so stark verletzt wurde, dass seine Hinterbeine vollständig gelähmt wurden. Aufgrund der schweren, unbehandelbaren Verletzung sei entschieden worden, das Jungtier einzuschläfern.

"Nachdem alle Rudelmitglieder die Möglichkeit hatten, das tote Jungtier zu sehen und zu riechen, zeigten sie normales Verhalten und Zusammenhalt", schreibt die Stadt in der Pressemitteilung. Die Löwen seien wieder auf ihrer Anlage.