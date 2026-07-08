Noch grau statt rosa: Vier flauschige Flamingo-Küken watscheln durch die Wilhelma

Stuttgart - Süße Nachrichten aus der Stuttgarter Wilhelma: Bei den Rosaflamingos gibt es flauschigen Nachwuchs! Gleich vier Küken watscheln aktuell auf noch recht kurzen Beinen durch die Anlage.

Bei den Rosaflamingos in der Wilhelma gab es vierfachen Nachwuchs. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Bereits in der ersten Junihälfte sind die vier kleinen Stelzvögel geschlüpft. In den ersten Tagen blieben sie noch schüchtern im hinteren, dicht bewachsenen Teil der Anlage versteckt, wo auch die Brut stattfand. Doch mittlerweile werden die Kleinen immer mutiger und gehen immer öfter auf Erkundungstour, wie der Zoo mitteilt.

Flamingos bauen für ihre Eier kleine Hügel aus Schlamm, auf denen in der Regel ein einziges Ei von beiden Elternteilen rund vier Wochen lang bebrütet wird.

Schon wenige Tage nach dem Schlüpfen verlassen die Jungvögel ihr Nest und schließen sich mit anderen Küken zu einer Art "Kindergarten" zusammen. Dort verbringen sie den Tag gemeinsam, während Mama und Papa weiterhin für die Verpflegung zuständig sind.

"Obwohl sich die Jungvögel in einer Gruppe aufhalten, findet jedes Küken seine Eltern wieder", erklärt Andreas Frei, Vogel-Kurator der Wilhelma. "Flamingos erkennen sich an ihren individuellen Rufen. Das funktioniert in der Natur sogar in großen Kolonien mit Hunderten oder Tausenden von Vögeln", so Frei.