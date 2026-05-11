Trauer im Zoo Hoyerswerda: Leoparden-Opi San eingeschläfert

Hoyerswerda - Das Team des Zoos in Hoyerswerda trauert um einen ihrer Lieblinge: Leoparden-Opi San musste am Montag eingeschläfert werden. Er wurde 19 Jahre alt.

Der Zoo Hoyerswerda trauert um Leopard San: Er musste wegen eines Nierenleidens eingeschläfert werden. © Zoo Hoyerswerda

Schon seit Längerem sei San wegen einer Nierenanfälligkeit in tierärztlicher Behandlung gewesen und erhielt eine spezielle Medikation, wie der Zoo in einem Statement erklärte.

Doch in den vergangenen Tagen hatte sich der Zustand des Leoparden zunehmend verschlechtert. Das Männchen zeigte weder Appetit noch Lust, sich zu bewegen.

Da auch weitere medizinische Maßnahmen nichts gebracht hatten, entschied man sich am Montag, San von seinen Leiden zu erlösen. "Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. Doch hofften wir, dass es nicht schon jetzt wäre", erklärte das Team in einem Beitrag auf Facebook.

Laut Zootierarzt DVM Holger Metting sei Sans Erkrankung bei Wildkatzen keine Seltenheit: "Da Katzen reine Fleischfresser sind, sind sie leider äußerst anfällig für Nierenprobleme."