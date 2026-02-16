Vom Mittelmeer an den Neckar: Imposanter Leopard Khal ist der neue Star der Wilhelma

Stuttgart - Die Wilhelma in Stuttgart hat einen neuen Bewohner: Der siebenjährige Persische Leopard "Khal" ist aus Spanien in den Südwesten gezogen.

Khal soll in Stuttgart als Botschafter für seine stark gefährdeten Artgenossen in Vorderasien dienen. © Wilhelma Stuttgart / Birger Meierjohann

Nachdem das Gehege seit dem Frühjahr 2025 leer gestanden hatte, kehrt nun wieder Leben in die Anlage zurück. Khal ist bereits Ende Januar angekommen und hat die ersten Wochen damit verbracht, sich in aller Ruhe an sein neues Zuhause zu gewöhnen.

Laut Zoo fühlt sich der imposante Kater inzwischen so wohl, dass er immer öfter für die Besucher auf der Außenanlage zu sehen ist.

Der Zuzug ist Teil eines internationalen Zuchtprogramms. Da der Persische Leopard in seiner Heimat Vorderasien als stark gefährdet gilt, spielen Zoos eine zentrale Rolle bei der Nachzucht.

Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin betont, dass Khal in Stuttgart ein tiergerechtes Zuhause findet, während die Suche nach einer passenden Partnerin im Rahmen des "Ex Situ-Programms" weitergeht.