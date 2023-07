Zoobesucher zeigen Gorillas Videos, doch jetzt haben die Betreiber genug

Besucher des Toronto Zoos präsentierten den Gorillas scheinbar häufiger Videos und Fotos auf ihrem Smartphone. Jetzt bitten die Betreiber darum, das zu unterlassen! (Symbolbild) © Fotomontage: 123RF/Antonio Guillem//123RF/Alberto Giacomazzi

Wie CP24 berichtet, soll damit sichergestellt werden, dass die Primaten nicht abgelenkt oder sogar verstört werden könnten.

Einige Inhalte würden sich demnach unter Umständen auf die Beziehungen innerhalb ihrer Affen-Familie auswirken.

"Wir wollen nur, dass die Gorillas Gorillas sein können", sagte Hollie Ross, Leiterin der Verhaltensabteilung.

"Und wenn unsere Gäste in den Zoo kommen, möchten wir, dass sie Gorillas in einem sehr natürlichen Zustand sehen können" - so gut das in einer künstlich geschaffenen Umgebung eben möglich ist.

Vor allem der Menschenaffe "Nassir" sei besonders an Smartphone-Videos interessiert, obwohl er eigentlich lieber Zeit mit seinem Bruder verbringen sollte.