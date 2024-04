Super seltener Schnappschuss im Zoo: Niedlicher Mini-Koala blinzelt aus Beutel

Das kleine Koala-Baby hat sich seit seiner Geburt vor rund 180 Tagen prächtig entwickelt. © Bildmontage: Zoo Duisburg / F. Thaller

Kaum zu glauben: Als das noch namenlose Koala-Baby vor rund 180 Tagen geboren wurde, war es gerade einmal so groß wie ein Gummibärchen. Seither hat es jedoch kontinuierlich an Gewicht und Größe zugelegt und entwickelt sich im Beutel seiner Mutter prächtig, wie der Duisburger Zoo am Freitag berichtete.

"Mit zunehmendem Alter wird das Jungtier immer agiler, schaut häufiger aus dem Beutel und wird schon bald auf dem Rücken von Mutter Gooni umher klettern", erklärte Revierleiter Florian Thaller.

Den Tierpflegern gelang es jüngst sogar, einen seltenen Schnappschuss des Koala-Babys zu schießen, als dieser gerade aus dem mütterlichen Beutel lugte und sich neugierig umschaute.

Die Aufzucht von Koalas ist auch für erfahrene Tierpfleger eine Herausforderung, denn die kleinen Schützlinge sind sehr sensibel. Ihre Entwicklung muss engmaschig kontrolliert werden, ohne die Tiere dabei zu stören - kein leichtes Unterfangen, wie Thaller offenbarte.