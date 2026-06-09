Zuckersüßes Babyglück! Seltener Neuzugang im Zoo Magdeburg

Magdeburg - Dem Magdeburger Zoo ist etwas Großes gelungen: Am Samstag wurde ein gesundes Onager-Fohlen geboren. Diese Tierart ist stark gefährdet.

Im Zoo Magdeburg wurde ein gesundes Onager-Fohlen geboren. © Zoo Magdeburg

Gegen 13.20 Uhr erblickte das niedliche Jungtier das Licht der Welt. Schon kurze Zeit später stand es auf allen Vieren und holte sich knapp zwei Stunden nach der Geburt das erste Mal Muttermilch von Mama Däni ab.

Das Fohlen konnte am Wochenende und zu Wochenbeginn auch schon im Außengehege beobachtet werden, wie es tollte und seiner Mama hinterherrannte.

Onager sind sogenannte Wildesel, die eigentlich im Iran Zuhause sind. Die Art ist aber sehr stark gefährdet: Weltweit gibt es nur noch wenige hundert Exemplare.

Nur vier deutsche Zoos beherbergen Onager, darunter der Zoo Magdeburg, der sich seit jeher am europäischen Erhaltungszuchtprogramm beteiligt.