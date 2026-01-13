Zum Dahinschmelzen: Junge Eisbären erleben ihren ersten Schnee

Nyíregyháza (Ungarn) - So viel Niedlichkeit sieht man selten: Zwei Eisbärenjunge in einem Zoo in Ungarn tapsen zum ersten Mal in ihrem Leben durch frischen Schnee.

Die Eisbären sehen zum ersten Mal Schnee - ein Anblick, der weltweit für Begeisterung sorgt. © Screenshot/Facebook/Nyíregyházi Állatpark

Die beiden Eisbären wurden im November 2024 im Sóstó Zoo in der ostungarischen Stadt Nyíregyháza geboren, wie People berichtete.

Anfang Januar war es dann so weit: Der erste Schnee fiel und die Jungtiere durften zum ersten Mal in ihr verschneites Außengehege.

Im Video, das der Zoo auf Facebook teilte, ist zu sehen, wie die heranwachsenden Bären neugierig loslaufen, sofort ins Rutschen kommen und dann ausgelassen miteinander spielen.

Sie wälzen sich im Schnee, rangeln, purzeln übereinander und scheinen gar nicht genug bekommen zu können. Das Internet war sofort verliebt. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Clip Zehntausende Likes.

Noch größer wurde der Hype, als ein ungarischer Journalist das Video auf X teilte. Dort erreichte es binnen eines Tages Millionen Aufrufe.