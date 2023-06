Zu heiß? Feuerwehr muss Pferd aus Pool retten

Tampa (Florida/USA) - Die Hitzewelle macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. In Florida suchte ein Pferd offenbar Abkühlung und setzte sich in den Pool. Da kam das Tier allerdings nicht mehr raus. Die Feuerwehr musste helfen.

Mo, das Pferd, ist in den Pool gesprungen und kam nicht mehr raus. © Pasco Fire Rescue

So geschehen am Dienstag im Großraum Tampa Bay im tropischen Florida. Wie die lokale Feuerwehr auf Facebook berichtete, rief eine Pferdehalterin die Einsatzkräfte um Hilfe, weil ihr Pferd Mo in den Pool gesprungen sei - das Tier suchte wohl Abkühlung.

Zuvor hatten Anwohner vergeblich versucht, Mo aus dem kühlen Nass zu ziehen.

Doch zum Glück war die Feuerwehr schnell zur Stelle. Man legte Mo einen Spezial-Gurt um und hob den Gaul mithilfe eines Krans ganz sachte aus dem Wasser. Ein Nachbar redete dem sichtlich verwirrten Tier dabei gut zu. Die Rettung gelang - Mo geht es gut.

Ein Video des tierischen Einsatzes teilte die Feuerwehr später im Netz.