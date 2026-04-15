Zufall oder Schicksal? Drei Eulen verlieren alles, doch dann entsteht eine neue Familie
Washington Boro (Pennsylvania/USA) - Mitten in der Innenstadt von Columbia wurde Anfang 2026 ein winziges Eulenbaby entdeckt - schwach, untergewichtig und völlig allein am Boden einer kalten Betontreppe. Keine Bäume, kein Nest, keine Spur von den Eltern. Für das Junge eines Virginia-Uhus schien es keine Rettung zu geben.
Nur zwei Tage zuvor hatte ein Team vom Raven Ridge Wildlife Center jedoch bereits eine erwachsene weibliche Eule derselben Art aufgenommen.
Sie war schwer verletzt, vermutlich durch einen Stromzaun, und konnte weder fliegen noch stehen. Die Eule hatte aber einen sogenannten Brutfleck - ein klares Zeichen dafür, dass sie gerade Eier ausbrütete oder bereits Küken versorgte.
Irgendwo befand sich also noch ein Nest, dessen Überleben nun höchst ungewiss war.
Die Situation stellte das Team vor eine schwierige Entscheidung. Junge Eulen prägen sich schnell auf Menschen, was ihre spätere Auswilderung nahezu unmöglich machen kann.
Die beste Chance haben sie, wenn sie von Artgenossen aufgezogen werden. Also wagten die Pfleger ein riskantes Experiment: Sie setzten das hilflose Küken vorsichtig zu der verletzten Eule.
Was dann passierte, hätte kaum besser laufen können.
Ein weiteres Familienmitglied ließ nicht lange auf sich warten
Die erwachsene Eule nahm das fremde Jungtier sofort an, begann es zu beschützen und kümmerte sich fürsorglich um den kleinen Neuankömmling. Daraus wurde innerhalb kürzester Zeit eine enge Bindung - fast so, als hätte das Schicksal die beiden zusammengeführt.
Doch die Geschichte endet hier noch nicht. Nur kurze Zeit später wurde ein weiteres Eulenküken eingeliefert - diesmal aus der Gegend von Hershey. Nach starken Stürmen war das kleine Tier aus seinem Nest gefallen.
Trotz intensiver Suche konnte das Nest nicht gefunden werden, die einzige Chance für das Küken war die Aufnahme in die Station.
Und wieder geschah etwas Erstaunliches: Die Eulenmutter akzeptierte auch dieses zweite Küken, als wäre es ihr eigenes.
Ganz harmonisch läuft es dabei nicht immer ab - das erste Küken zeigt deutlich, dass es von dem neuen "Geschwisterchen" wenig begeistert ist.
Doch genau diese Dynamik ist für die Entwicklung entscheidend: Die Jungtiere lernen voneinander und wachsen gemeinsam auf. Für die Tierretter ist das die perfekte Lösung. Beide Küken können artgerecht aufwachsen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Raven Ridge Wildlife Center