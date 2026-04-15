Zufall oder Schicksal? Drei Eulen verlieren alles, doch dann entsteht eine neue Familie

Washington Boro (Pennsylvania/USA) - Mitten in der Innenstadt von Columbia wurde Anfang 2026 ein winziges Eulenbaby entdeckt - schwach, untergewichtig und völlig allein am Boden einer kalten Betontreppe. Keine Bäume, kein Nest, keine Spur von den Eltern. Für das Junge eines Virginia-Uhus schien es keine Rettung zu geben.

Das Eulenbaby war völlig allein, als es gefunden wurde. © Screenshot/Facebook/Raven Ridge Wildlife Center

Nur zwei Tage zuvor hatte ein Team vom Raven Ridge Wildlife Center jedoch bereits eine erwachsene weibliche Eule derselben Art aufgenommen.

Sie war schwer verletzt, vermutlich durch einen Stromzaun, und konnte weder fliegen noch stehen. Die Eule hatte aber einen sogenannten Brutfleck - ein klares Zeichen dafür, dass sie gerade Eier ausbrütete oder bereits Küken versorgte.

Irgendwo befand sich also noch ein Nest, dessen Überleben nun höchst ungewiss war.

Die Situation stellte das Team vor eine schwierige Entscheidung. Junge Eulen prägen sich schnell auf Menschen, was ihre spätere Auswilderung nahezu unmöglich machen kann.

Die beste Chance haben sie, wenn sie von Artgenossen aufgezogen werden. Also wagten die Pfleger ein riskantes Experiment: Sie setzten das hilflose Küken vorsichtig zu der verletzten Eule.

Was dann passierte, hätte kaum besser laufen können.