Zugebissen und unter Wasser gedrückt: Frau von Capybara attackiert!

Kolumbien - Sie sehen so aus, als hätten sie eine Null-Bock-Einstellung und würden keiner Fliege etwas zuleide tun, doch eine junge Frau aus Kolumbien wurde vor Kurzem von einem Capybara beim Baden angegriffen.

In dem Video sieht man, wie die Frau von dem Nager angegriffen und auch unter Wasser gedrückt wird. © Screenshot: tiktok.com/@franjul77_

Auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlichte eine Userin aus Kolumbien ein Video, in dem sie eigentlich nur in einem See baden gehen wollte.

Doch in dem Video ist nicht nur sie im Wasser, sondern auch ein Capybara - ein übergroßes Nagetier.

Am Anfang sieht man die junge Frau, wie sie sich mit ausgestrecktem Zeigefinger von dem Tier wegbewegt.

Doch plötzlich stürzt sich das Capybara auf sie und beißt mehrmals in die Haare und den Nacken der Frau. Es scheint ganz so, als wolle das Capybara sie unter Wasser drücken!

Erst als ihr ein Mann mit einem Stock zu Hilfe eilt, lässt das Tier von ihr ab und flüchtet.