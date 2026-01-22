Zwei Samtpfoten in der Kälte ausgesetzt: Doch nach der Rettung kam die große Überraschung

Berlin - Vor dem Tierheim Berlin wurden die beiden Katzen Zoya und Zahra gefunden. Ein Zettel verriet ihre Namen und Geburtstag – doch eine entscheidende Information fehlte …

Die Katzen Zoya (l.) und Zahra (r.) sind beide am 26. Mai 2024 geboren. © Bildmontage: Screenshot/instagram/tierschutzberlin

Beide Katzen waren schwanger! Hätten die Helfer sie nicht gefunden, hätten sie bei der Kälte kaum überlebt.

Jetzt sind die fast zwei Jahre alten Stubentiger in Sicherheit und können ihre Jungen behütet aufziehen. Das Tierheim kümmert sich liebevoll um die werdenden Mütter und hofft, dass die Katzen bald ein Fürimmerzuhause finden.