Zwei Samtpfoten in der Kälte ausgesetzt: Doch nach der Rettung kam die große Überraschung
Berlin - Vor dem Tierheim Berlin wurden die beiden Katzen Zoya und Zahra gefunden. Ein Zettel verriet ihre Namen und Geburtstag – doch eine entscheidende Information fehlte …
Beide Katzen waren schwanger! Hätten die Helfer sie nicht gefunden, hätten sie bei der Kälte kaum überlebt.
Jetzt sind die fast zwei Jahre alten Stubentiger in Sicherheit und können ihre Jungen behütet aufziehen. Das Tierheim kümmert sich liebevoll um die werdenden Mütter und hofft, dass die Katzen bald ein Fürimmerzuhause finden.
Das Tierheim teilte den Fund auf seinem Instagram-Kanal. In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigt sich große Fassungslosigkeit: "Es ist so grausam und unfassbar, was Menschen mit Tieren machen", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Es macht mich sprachlos, wie man Tiere, die zur Familie gehören, einfach so aussetzt."
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims betonen: Aussetzen ist niemals die Lösung!
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/tierschutzberlin