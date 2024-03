Zwei süße Küken ohne Mama-Ente unterwegs: Schüler retten "Tick" und "Trick"

Rastatt - Am Mittwochmorgen fanden Schüler eines Gymnasiums in Rastatt zwei umherirrende Entenküken und brachten sie zur Polizei.

Entenküken "Tick" und Trick" wurden von Schülern gefunden. © Polizeipräsidium Offenburg

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war die Schülergruppe im Rahmen eines Schulprojekts auf dem Marktplatz in der Kaiserstraße unterwegs und fand in der Nähe der Stadtkirche zwei Entenküken.

Die Schüler tauften die beiden Küken kurzerhand "Tick" und "Trick" und brachten sie zusammen mit ihrer Lehrerin zum Polizeirevier. Am 13. März ist der Geburtstag des weltbekannten Comic-Enterichs Donald Duck – und welche Namen könnten da besser passen?

Polizisten brachten die beiden flauschigen Küken zum Veterinäramt. Leider haben sich bislang noch keine Hinweise "auf die sicherlich besorgten Mama-Ente und Papa-Ente" ergeben, schreibt die Polizei in ihrer emphatischen Mitteilung.