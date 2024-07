Zwei Tonnen tote Tiere: Starkregen führt zu Fischsterben

Hamburg - Wer dieser Tage an den Alsterkanälen spazieren geht, wird vielleicht Zeuge eines traurigen Schauspiels: Zahlreiche tote Fische schwimmen an der Oberfläche. Grund dafür sind die Starkregenfälle der vergangenen Tage.

Aktuell ein häufiger Anblick in Hamburgs Kanälen: Zahlreiche Fische sind in Folge des Starkregens am vergangenen Donnerstag erstickt. © Citynewstv

Besonders betroffen ist der Osterbekkanal: Dort haben Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) bereits mit dem sogenannten Abfischen der toten Tiere begonnen.

Allein in den letzten Tagen seien 2000 Kilogramm tote Fische geborgen worden, sie eine Pressesprecherin der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte.

Zuletzt habe es ein Fischsterben in dieser Größenordnung Ende Juni 2023 gegeben.

Doch woran sind die Fische überhaupt gestorben?

Die Starkregenfälle - vor allem am vergangenen Donnerstag - haben dazu geführt, dass in kurzer Zeit eine große Menge organisches Material wie Pollen, Staub und Fäkalien in die Gewässer gespült wurden.