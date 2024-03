Zwei tote Schlangen im Stadtwald gefunden: Wurden die Tiere ausgesetzt?

Bei einem der Tiere handelte es sich um eine solche Teppichpython, die in Australien und Neuguinea heimisch ist. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Eine Passantin entdeckte eines der toten Tiere am Sonntag gegen 8 Uhr im Siebentischwald, teilte die Polizei mit.

Weil die Schlange augenscheinlich nicht heimisch war, setzte sie die Behörden in Kenntnis. Am Nachmittag wurde dann in der Nähe ein weiteres Tier entdeckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei einem der Tiere um eine Teppichpython mit einer Länge von etwa zwei Metern. Um welche Art es sich bei der anderen Schlange handelt, war am Montag noch unklar.

Offenbar hatte jemand die Schlangen im Wald ausgesetzt. Durch die niedrigen Temperaturen verstarben die Reptilien dann. Die Polizei ermittelt daher wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.