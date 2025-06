Zweimal enttäuscht, aber voller Hoffnung: Chihuahua-Brüder warten auf neues Glück

Hamburg - Tom und Jerry dachten, sie hätten ihr Zuhause fürs Leben gefunden. Die beiden Chihuahua -Brüder, geboren am 30. Dezember 2019, lebten bislang unzertrennlich Seite an Seite.

Die beiden Chihuahua-Brüder Tom & Jerry aus dem Franziskus Tierheim in Hamburg suchen ein liebevolles Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Doch dann wanderten ihre Halter ins Ausland aus und ließen die beiden kleinen Rüden bei Freunden und Nachmietern zurück.

Ursprünglich war das nur als kurzfristige Lösung gedacht. Doch an die Abmachung, die Fellnasen nach einiger Zeit zu sich zurückzuholen, hielten sich die Besitzer nicht.

Fast neun Monate lang lebten Tom und Jerry deshalb bei den Freunden, bis auch hier die Grenze erreicht war: Weder die finanziellen Mittel noch die nötige Zeit der neuen Besitzer reichten aus, um die beiden dauerhaft zu versorgen.

Auch die ursprünglichen Halter meldeten sich auf Anfrage nicht zurück. So landeten Tom und Jerry am 24. Mai im Franziskus Tierheim in Hamburg. Dort zeigte sich schnell: Die beiden haben nicht nur eine besonders enge Verbindung zueinander, sondern auch jede Menge Potenzial, wieder richtig aufzublühen.

Anfangs seien die beiden zwar etwas schüchtern. Doch mit ein wenig Zeit fassen sie Vertrauen und zeigen, wie verschmust und menschenbezogen sie eigentlich sind, heißt es auf der Website des Tierheims.