"Trans-Vater" berichtet über Kritik: "Das Jugendamt sollte das Kind wegnehmen"

Danny Wakefield brachte während seiner Geschlechtsangleichung ein Kind zur Welt. © Montage: Instagram/dannythetransdad

Danny kam im Körper einer Frau zur Welt, wusste aber schon in jungen Jahren, dass sich das Leben so falsch anfühlte. Eine Geschlechtsangleichung musste her. Heute bezeichnet Danny sich als non-binär, also keinem Geschlecht exakt zugehörig, aber dennoch als Vater!

Denn im neunten Jahr der Geschlechtsangleichung plötzlich die überraschende Schwangerschaftsnachricht, wie sich der selbst bezeichnete "Single Queer Papa" in der Web-Sendung "My extraordinary Family" erinnert.

Nach einer schwierigen Kindheit und einer besonders schlimmen Phase der Drogenabhängigkeit sei der Nachwuchs der "größte Segen" gewesen.

Während Danny selbst umgeben von "Make-up-Boxen, Schmuck und High Heels" aufwuchs, will der "Trans-Vater" bei seinem Kind, das mittlerweile drei Jahre alt ist, auf "Gender-kreative Erziehung" setzen, ihm die Möglichkeiten geben, sich in alle nur erdenklichen Richtungen zu entwickeln.