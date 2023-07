Der Krieg rückt näher: Russland bombt 200 Meter vor NATO-Grenze

Reni befindet sich an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, ist die rumänische Großstadt Galati. Als sich am vergangenen Montagmorgen ein russischer Drohnen-Schwarm näherte, waren sich Hafen-Arbeiter sicher, dass der Krieg nun Rumänien erreichen würde.

Der russische Präsident, Wladimir Putin (70), gab im Februar 2022 den Befehl zum Angriff auf die Ukraine. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Der Angriff auf Reni war eine weitere Eskalation russischer Attacken, die seit einer Woche auf die Zerstörung von Infrastruktur abzielen, die für den ukrainischen Getreide-Export benötigt wird.

Es sei Putins "Rache" dafür, dass bestimmte Sanktionen gegen Russland nicht aufgehoben werden, vermutet der Politikwissenschaftler Armand Gosu von der Universität Bukarest. Ziel des 70-jährigen Kremlchefs sei, die Getreideexporte der Ukraine lahmzulegen.

Wie gefährlich solche Attacken auch für Nachbarländer werden können, zeigte sich bereits mehrfach seit Kriegsbeginn. So flogen russische Raketen durch den rumänischen Luftraum, russische Raketentrümmer landeten in der Republik Moldau und eine russische Rakete in einem Wald in Polen.

Der Unterschied zur aktuellen Situation ist jedoch, dass Russland bewusst ein ziviles Ziel in der Ukraine angegriffen hat, dass so nah an der NATO-Außengrenze liegt. Über wichtige militärische Infrastruktur verfüge das Gebiet nicht.