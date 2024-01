Größte Nato-Übung seit 1990: Zahlreiche Thüringer Soldaten involviert!

Erfurt - Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 plant die Nato das größte Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges: "Steadfast Defender 2024". An dessen deutschem Beitrag werden sich auch viele Soldaten beteiligen, die in Thüringen stationiert sind.

Außerdem werde das Logistikkommando der Bundeswehr mit Sitz in Erfurt an dieser Übung beteiligt sein, sagte der Sprecher. Insgesamt werde sich die Übung über einen Zeitraum von fünf Monaten erstrecken, schwerpunktmäßig werde im zweiten Quartal des Jahres geübt.

Konkret gehe es dabei um das Panzerbataillon 393 sowie das Versorgungsbataillon 131, die bei Bad Frankenhausen stationiert sind, das Panzergrenadierbataillon 391 in Bad Salzungen, das in Gotha beheimatete Aufklärungsbataillon 13 sowie das Panzerpionierbataillon 701, das seine Heimatkaserne in Gera hat.

Soldaten verschiedener Thüringer Truppenteile der Bundeswehr werden sich in den kommenden Monaten an Großübungen der Nato beteiligen.

Auch das Panzergrenadierbataillon 391 in Bad Salzungen ist der Panzergrenadierbrigade 37 unterstellt. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach Angaben der Bundeswehr handelt es sich bei "Quadriga 2024" um den deutschen Beitrag zur Nato-Großübung "Steadfast Defender 2024".

Das Manöver solle zeigen, "dass die Bundeswehr entschlossen und befähigt ist, entscheidend zur Verteidigung der Nato-Ostflanke beizutragen".

Im Rahmen von "Quadriga 2024" sollen dazu etwa 12.000 deutsche Soldaten mit etwa 3000 Fahrzeugen an die Ostflanke des Militärbündnisses verlegt werden. So soll auch geprüft werden, ob die Verlegung so vieler Truppenteile innerhalb kurzer Zeit wirklich so funktionieren kann, wie das geplant ist.

Bei "Steadfast Defender 2024" handelt es sich um die größte Nato-Übung seit Ende des Kalten Krieges im Jahr 1990. Daran sollen sich insgesamt etwa 90.000 Soldaten aller Nato-Mitgliedsstaaten sowie Schwedens beteiligen. Das skandinavische Land will dem Bündnis beitreten.