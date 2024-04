Hamburgs Bürgermeister Tschentscher überraschend nach Kiew gereist

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD, r) wird bei seiner Ankunft in Kiew vom deutschen Botschafter Martin Jäger (59) empfangen. © Martin Fischer/dpa-Zentralbild/dpa

Der SPD-Politiker traf am Montagmorgen mit dem Zug aus Polen kommend in der ukrainischen Hauptstadt ein. Die Reise war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.

Geplant waren im Laufe des Tages unter anderem Treffen mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (52), seinem Bruder Wladimir (48) und Vertretern der Nationalregierung.

Tschentscher folgte mit der Visite einer Einladung Klitschkos. Beide Bürgermeister hatten im April 2022 - zwei Monate nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands - einen "Pakt für Solidarität und Zukunft" zur gegenseitigen Unterstützung ihrer Städte in Krisenzeiten geschlossen.

Hamburg stehe weiterhin fest an der Seite der Menschen in Kiew, sagte Tschentscher. Mit seinem Besuch wolle er ein Zeichen der Solidarität setzen. "Wir leisten humanitäre Hilfe und unterstützen bei der Aufrechterhaltung der Versorgung." Die Menschen in der Ukraine stellten sich der russischen Aggression mit Mut, Ausdauer und großer Kraft entgegen. "Unsere Unterstützung in der Krise muss fortgeführt werden, bis der Krieg beendet ist und der Wiederaufbau beginnen kann", sagte er.