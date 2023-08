Karte aufgetaucht: Müssen sich West-Ukrainer auf Anschluss an Polen vorbereiten?

Warschau/Moskau - "Liebe Ukrainer! Wir sind nicht eure Brüder und wir sind nicht bereit, euch auf unbestimmte Zeit zu helfen", steht auf einer Postkarte, von der ein Foto auf russischen Telegram-Kanälen kursiert. Hinzugefügt wurde die Frage: "Was sind Sie bereit, als Gegenleistung auf unsere Hilfe zu geben?"

Russische Propaganda: Angeblich verlangt die polnische PiS-Regierung, dass die Ukrainer Lwiw (Lemberg) zurückgeben sollen. Die Karte wurde bereits als Fake entlarvt. © Screenshot Telegram/CenterCounteringDisinformation

Das Bild, auf dem unter anderem das Logo der polnischen Partei "Prawo i Sprawiedliwość" (PiS), zu deutsch Recht und Gerechtigkeit, zu sehen ist, wurde innerhalb kurzer Zeit von hunderten russischen Telegram-Nutzern geteilt, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia.

Viele User behaupteten, dass die Aufnahme an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Stadt Lwiw (deutsch: Lemberg) entstanden sei. Lwiw befindet sich im Westen der Ukraine, rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Weiter wurde behauptet, dass der darauf abgebildete Zettel angeblich die offizielle Botschaft der PiS-Regierung in Polen an die Bewohner der West-Ukraine sei, die sich auf einen Anschluss ihrer Region an Polen vorbereiten müssen.

Das "Ukrainische Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation" reagierte auf das verbreitete Foto und stellte auf seinem Telegram-Konto klar, dass es sich dabei wieder einmal um einen Teil des russischen Propaganda-Krieges handelt.