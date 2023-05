Nach Kreml-Maßnahme gegen deutsche Lehrer: Russland muss Konsulate in Deutschland schließen

Die russische Botschaft in Berlin. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Als Reaktion auf die Ausweisung von deutschen Staatsbediensteten hat die Bundesregierung Russland den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt.

Vom Jahresende an dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin.

Am Samstag wurde bekannt, dass Hunderte deutsche Staatsbedienstete Russland umgehend verlassen müssen. Viele waren als sogenannte "Kulturmittler" tätig, arbeiteten etwa als Lehrkräfte an deutschen Schulen oder seien Mitarbeiter des Goethe-Institutes. Mehrere Hundert Personen seien betroffen.

Das deutsche Außenministerium kritisierte die Kreml-Maßnahme als "einseitig, nicht gerechtfertigt und nicht nachvollziehbar".