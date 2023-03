Emotionaler Besuch in Kiew: Orlando Bloom trifft Wolodymyr Selenskyj

Kiew - Hollywood-Star Orlando Bloom (46) war zu Besuch in der Ukraine . Vor Ort informierte sich der UNICEF-Botschafter über die Situation der Kinder im vom Krieg geplagtem Land. Beim Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) wurde es emotional.

Hollywood-Star Orlando Bloom (46) bereiste die Ukraine in seiner Funktion als UNICEF-Botschafter. Das Leid der Kinder berührt den zweifachen Vater sehr. © Instagram/unesco

Seit Jahren engagiert sich Orlando Bloom für das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, hilft, Spenden zu sammeln und macht auf wichtige Projekte aufmerksam.

Nun weilte der Schauspieler ("Herr der Ringe", "Pirates of the Caribbean") für eine dreitägige Visite in der Ukraine, wo ihn ein straffer Zeitplan erwartete.

Gleich am ersten Tag begab sich Bloom in eine zum Kindergarten umgebaute U-Bahn-Station in Kiew.

Der zweifache Vater unterhielt sich dort mit Erziehern, tauschte sich mit Eltern aus, spielte mit den Kleinen und hörte einfach zu. Es sei ein Ort der Geborgenheit, betonte der Star anschließend auf Instagram und forderte: "Die Kinder in der Ukraine brauchen ihre Kindheit zurück."

Tags darauf besuchte Bloom eine wieder hergerichtete Schule in der besonders von Kriegs-Zerstörungen betroffenen Stadt Irpin und kam mit anderen Erziehenden zusammen.