Ukraine-Krieg: Scholz trifft Selenskyj in New York

Ukraine - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) sieht den Herbst als entscheidende Phase für den weiteren Verlauf und die Beendigung des Krieges an.

Selenskyj kündigte an, den sogenannten Siegesplan US-Präsident Joe Biden (81), den beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris (59) und Donald Trump (78) sowie beiden Parteien im Kongress vorstellen zu wollen.

Ein gerechtes Ergebnis ist seinen Angaben nach, wenn sich Russland für den Angriffskrieg verantworten muss und dessen Folgen spürt. Selenskyj hielt seine Rede diesmal an Bord eines Flugzeugs.

"Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Position so stärken, wie es nötig ist für unseren gemeinsamen Sieg - für einen wirklich gerechten Frieden", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am heutigen Montag in New York den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Bei dem Gespräch mit Selenskyj wird es darum gehen, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann.