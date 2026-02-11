Tot geglaubter Soldat meldet sich bei Familie: Jetzt will der Staat ein Haufen Geld

Lwiw (Ukraine) - Totgeglaubte leben länger! Im Falle dieses ukrainischen Soldaten trifft das Sprichwort voll ins Schwarze. Die Freude über das nicht mehr für möglich gehaltene Lebenszeichen von Nazar Daletsky (46) wurde allerdings schnell getrübt. Es geht ums liebe Geld ...

Der ukrainische Soldat Nazar Daletsky (46) wurde fälschlicherweise für tot erklärt. © Screenshot/X/@front_ukrainian

Der 46-Jährige zog für sein Land in den Krieg, half mit, die Ukraine gegen russische Invasoren zu verteidigen. Daletskys Familie bangte täglich, stellte sich die Frage, ob der Soldat irgendwann unversehrt nach Hause zurückkehren würde.

Im Mai 2022 folgte die Schreckensnachricht: Daletsky wurde als vermisst gemeldet, im September erklärten ihn Behörden aus der Region Lwiw laut Zaxid.net für tot.

Ein DNA-Test sollte endgültige Gewissheit bringen: Die Mutter des angeblich toten Soldaten bekam im Mai 2023 die Information, dass es sich zu 99,9 Prozent um ihren Sohn handeln würde. Daletsky wurde beigesetzt, seine Familie bekam seine sterblichen Überreste nicht mehr zu Gesicht.

Die Trauer war groß - und währte bis zum 5. Februar dieses Jahres. Dann klingelte bei Daletskys Angehörigen plötzlich das Telefon. Ihr tot geglaubter Sohn war am anderen Ende der Leitung.