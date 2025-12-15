Ukraine-Gipfel in Berlin geht weiter - und damit auch das Verkehrs-Chaos

Berlin - Wie schon am Sonntag müssen die Berlinerinnen und Berliner mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Regierungsviertel rechnen.

Die Polizei sichert das Regierungsviertel ab. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) ist weiterhin für Beratungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs in der Stadt. Er soll im Laufe des Tages von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) empfangen werden, am Abend steht dann ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und der britischen Premierminister Keir Starmer (63) an.

"Bis zum späten Abend ist mit Einschränkungen im Stadtgebiet - vor allem im Regierungsviertel - zu rechnen", schrieb die Verkehrsinformationszentrale bei "Bluesky".

Die Buslinie 100 wird zwischen Reichstag/Bundestag und Nordische Botschaften/Adenauer-Stiftung umgeleitet. Dazwischen gibt es keinen Halt.

Auch die Buslinie 187 wird umgeleitet - zwischen U Turmstraße und Großer Stern fährt sie via U Hansaplatz. Bei der U5 entfällt bis auf Weiteres der Halt am U-Bahnhof Bundestag.

Für die A113 werden ab 12 Uhr kurzfristige Sperrungen im Bereich zwischen Waltersdorfer Dreieck und Tunnel Altglienicke erwartet.