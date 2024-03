Ukraine auf Berliner Reisemesse: "Vergesst uns nicht"

Berlin/Kiew - Urlaub in Kriegszeiten? Mit der Ukraine zeigte sich auf der am heutigen Donnerstag zu Ende gehenden Tourismusmesse ITB auch eine Riesen-Überraschung unter den Ausstellern. TAG24 sprach mit den Verantwortlichen über ihr Motiv, auch in schwierigsten Zeiten an Urlaub zu denken.