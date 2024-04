Berliner Bürgermeister eröffnen Prothesenzentrum für Kriegsverletzte aus der Ukraine

Nach und nach sollen insgesamt 60 amputationsverletzte Soldaten aus der Ukraine in Berlin Prothesen bekommen. © Hannes P. Albert/dpa

Die schwer verletzten Soldaten verließen den ankommenden Reisebus am Freitag mit Krücken, andere mussten in Rollstühle gehoben werden oder reisten in Krankentransportern aus der Ukraine an. Den Männern fehlen Fuß und Unterschenkel, teilweise auf beiden Seiten.

In einem Fortbildungsprojekt sollen die ukrainischen Auszubildenden nach Angaben der Senatskanzlei in Berliner Werkstätten lernen, wie sie für verwundete Soldaten maßangefertigte Prothesen herstellen können.

Die Ausbildung läuft drei Monate. Nach und nach sollen insgesamt 60 amputationsverletzte Soldaten aus der Ukraine in Berlin Prothesen bekommen.

Langfristiges Ziel ist es, im Herbst ein Prothesenzentrum in Kiew zu eröffnen, damit die Versorgung verwundeter Soldaten und Zivilisten vor Ort dauerhaft verbessert wird.